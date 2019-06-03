Эксперты Люксембургского форума обсудят в Риме перспективы контроля над вооружениями

РИМ, 4 июня. /ТАСС/. Конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы открывается во вторник в итальянской столице. Мероприятие носит название "Контроль над вооружениями: бремя перемен" и соберет порядка 30 мировых экспертов в области безопасности, контроля над вооружениями, политологов и ученых. В частности, ожидается участие руководителя Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Алексея Арбатова, соучредителя международного движения "Глобальный ноль" Брюса Блэра, председателя Организационного комитета Международного Люксембургского форума, главного научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимира Дворкина, президента Пагуошского движения ученых Серджо Дуарте, экс-министра иностранных дел России, президента Российского совета по международным делам Игоря Иванова, советника по вопросам политики и информационно-пропагандистской деятельности в Офисе исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), руководителя Организации по решению глобальных проблем в ядерной области Тарика Рауфа и других видных экспертов в этой сфере.

Они постараются выяснить, возможно ли сохранить существующую систему контроля над вооружениями, насколько высок риск ядерного терроризма сегодня и чем текущее состояние российско-американских отношений угрожает безопасности в мире. "Особое внимание участники уделят предотвращению дальнейшего распространения ядерного оружия, мерам противодействия ядерному терроризму, а также перспективам дальнейшего сотрудничества России и США в ядерной сфере", - заявил ТАСС представитель Люксембургского форума.

Без двух минут полночь

В 1947 году участники Манхэттенского проекта, создатели первой американской атомной бомбы, начали проект под названием "Часы Судного дня" в рамках американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". Время от времени на обложке издания публикуется изображение часов, стрелки которых показывают без нескольких минут полночь. Оставшееся до полуночи время символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения, сама же полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимается советом директоров журнала при участии приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

С 2018 года стрелка этих часов показывает, что до "ядерной полуночи" осталось две минуты, так что делегатам форума будет, что обсудить. Действительно, со времени проведения предыдущей подобной встречи в 2017 году ситуация сложилась весьма тревожная: Соединенные Штаты успели выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и приостановить свое выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нависла угроза над Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), значительно обострились отношения стран - обладателей ядерного оружия Индии и Пакистана, а вопрос денуклеаризации Корейского полуострова по-прежнему сложно назвать решенным.

"Итогом конференции станет финальная декларация, в которой участники сформируют свои предложения и рекомендации основным международным организациям и главам ведущих государств по сохранению стратегической и региональной стабильности, повышению устойчивости режима ядерного нераспространения и укреплению ядерной безопасности", - сообщили в пресс-службе организации.

О Люксембургском форуме

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений. Президентом форума является Вячеслав Кантор.

Основные задачи организации - содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия, включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям, укрепление глобального мира и безопасности.

За 12 лет существования форум провел 28 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и других городах.