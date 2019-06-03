Трамп заявил в Букингемском дворце об общих ценностях, объединяющих США и Великобританию

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания связаны общим наследием и ценностями, которые будут объединять две страны в будущем. Об этом заявил в понедельник Дональд Трамп на торжественном банкете в Букингемском дворце в честь президента и первой леди США.

"Наши две страны стали навсегда связаны общими узами во время этой великой священной войны [против нацистской Германии]. Мы чествуем нашу общую победу и общее наследие. Мы подтверждаем общие ценности, которые будут долго объединять нас в будущем: свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и опора на права, данные нам всевышним", - сказал он.

В понедельник Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II. Он завершится 5 июня. Поездка приурочена также к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Основные торжества по этому поводу пройдут в Портсмуте и самой Нормандии.