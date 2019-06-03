Елизавета II уверена, что общие ценности будут и дальше объединять Лондон и Вашингтон

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила уверенность, что альянс Лондона с Вашингтоном, выкованный еще во Вторую мировую войну со времен высадки союзников в Нормании, скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. Об этом она заявила вечером в понедельник на торжественном банкете в Букингемском дворце, организованном в честь президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

93-летняя монарх напомнила, что в произошедший 75 лет назад день высадки союзников и многократно после него вооруженные силы обеих стран "сражались плечом к плечу, чтобы защитить оберегаемые ценности свободы и демократии". "Сегодня мы прославляем альянс, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на многие десятилетия и который, я верю, сохранится на многие годы вперед", - сказала Елизавета. При этом она отметила, что в XXI веке обе страны сталкиваются с новыми вызовами и что отмечаемая 6 июня юбилейная дата напоминает обо всем, что Великобритания и США достигли благодаря тесному сотрудничеству друг с другом. "Глядя в будущее, я уверена в том, что наши единые ценности и общие интересы будут продолжать объединять нас", - добавила королева.

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами". Она также напомнила, что свой первый государственный визит в США она совершила во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961), который, находясь в годы Второй мировой во главе командования союзных британо-американских сил, непосредственно руководил их высадкой в Нормандии.

По информации телеканала Sky News, в тот момент, когда королева поднималась, чтобы произнести речь, Трамп, судя по всему, мог нарушить протокол, тронув Ее Величество за спину - неписаные правила этикета запрещают дотрагиваться до королевы, если только она сама не протянет гостю руку. Телеканал распространил фото, на котором видно, как американский президент стоит рядом с монархом, а его левая рука находится у нее за спиной.

Начавшийся в понедельник государственный визит Трампа в Великобританию завершится 5 июня.