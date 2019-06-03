Фигуранта расследования Мюллера арестовали в Нью-Йорке за детскую порнографию

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, упоминавшийся многократно в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства в выборы в США 2016 года, был арестован в понедельник по обвинению в хранении и перевозке изображений детской порнографии. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, поступившем в распоряжение корреспондента ТАСС.

"Появление обвиняемого Джорджа Надера перед федеральным судом нью-йоркского района Бруклин намечено на сегодня. Он был арестован этим утром в аэропорту имени Джона Кеннеди на основании исковой жалобы прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния", - говорится в сообщении.

К нему приложены показания спецагента ФБР Теда Делакорта, согласно которым, отправной точкой расследования стали результаты обыска Надера, проведенного в аэропорту Даллеса 26 июля 1990 года. "Была изъята детская порнография на двух видеопленках, спрятанных в коробках из-под сладостей. 6 мая 1991 года Надер признал себя виновным в нарушении закона", - информировал агент ФБР. Данные аналогичного содержания были обнаружены на носителях трех сотовых телефонов предпринимателя, конфискованных у него в том же международном аэропорту после приземления рейса из Дубая 17 января 2018 года.

"Сговор" с ОАЭ

Газета The New York Times сообщала, что Мюллер заподозрил власти ОАЭ в оказании финансовой поддержки предвыборному штабу Дональда Трампа с целью получения влияния на Вашингтон. Сотрудники аппарата спецпрокурора в связи с этим уже провели беседу с Надером. Мюллер полагает, что предприниматель мог являться связующим звеном между сотрудниками штаба Трампа и чиновниками ОАЭ, писало издание.

Газета, ссылавшись на имеющиеся в ее распоряжении документы, утверждала также, что Надер и крупный донор Республиканской партии США Эллиотт Бройди, пользуясь знакомством с Трампом, внушали ему мысль уволить Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и проводить внешнюю политику в интересах Саудовской Аравии и ОАЭ. Также они якобы просили Трампа занять более конфронтационную позицию по отношению к Ирану и Катару.

Тиллерсон покинул должность главы внешнеполитического ведомства США в конце марта 2018 года, его место занял Майкл Помпео.