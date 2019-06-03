Помпео утверждает, что деятельность Huawei противоречит западным ценностям

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. США призывают своих союзников не пользоваться услугами китайской телекоммуникационной компании Huawei, поскольку ее деятельность не основана на западных ценностях. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Euronews госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, проходящем 4-5 июня.

"Тут все совершенно очевидно, и у нас существует общая озабоченность, - заявил он. - В западных странах, где существует либеральная демократия, есть общие ценности. Китайцы не разделяют этих ценностей, и поэтому их инфраструктура, их телекоммуникационные системы, и в этом конкретном случае - их компания Huawei - сильно отличаются".

По его словам, компания Huawei "взаимодействует с правительством Китая, у этой компании в составе совета директоров - трое членов Коммунистической партии". "Это глубоко противоречит тому, как мы обеспечиваем безопасность Нидерландам, народам Европы и народу США, - добавил госсекретарь. - Мы совершенно недвусмысленно заявили о том, что в связи с этим возникает риск, поскольку европейцы всегда заботятся о сохранении персональной информации, но информация не остается персональной, если она будет передаваться по сетям, к которым имеет доступ и которые контролирует китайское правительство".