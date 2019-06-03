Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка по вине полицейских

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за инцидента с гибелью ребенка по вине полицейских. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины, опубликованном в понедельник вечером.

Накануне в киевской больнице умер пятилетний мальчик, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда гулял во дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняют в полиции, они были "вне службы и без табельного оружия".

"Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу председателя Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС [Операция объединенных сил в Донбассе]", - цитирует Ценова департамент коммуникаций МВД. В сообщении отмечается, что руководитель Нацполиции намерен подписать этот рапорт. Ранее были отстранены от службы руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook пообещал, что "сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости". "Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело", - заверил он.

Двум задержанным полицейским, как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, во вторник будет предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство из хулиганских побуждений". Первоначально дело было открыто по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

В связи с этой трагедией у здания МВД в Киеве вечером в понедельник собрались несколько десятков человек, требовавших не только наказания полицейских, но и отставки главы МВД Арсена Авакова.