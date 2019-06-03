СМИ: демократы могут привлечь Барра к ответственности за отказ предоставить доклад Мюллера

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США, большинство в которой принадлежит демократам, проголосует 11 июня по резолюции о привлечении к ответственности министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра за неуважение к законодательной власти из-за его отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill со ссылкой на источники в Демократической партии.

Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $100 тыс. и тюремное заключение сроком до года. Если резолюция будет одобрена Палатой представителей, это даст возможность юридическому комитету палаты обратиться в суд, который может обязать Барра выполнить требования повестки или выдвинуть против него обвинения.

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) несколько раз требовал от Барра предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора Мюллера без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности, касающейся заседаний жюри присяжных. Тем не менее эти требования не были выполнены.