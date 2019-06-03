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Ситуация на Корейском полуострове

Лидер КНДР раскритиковал участников массового представления за безответственность

Ким Чен Ыну не понравились "содержание и форма" массового зрелища
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Описание
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон (вторая слева), супруга лидера КНДР Ли Соль Чжу (третья слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре)
© ЦТАК
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений на стадионе 1 мая в Пхеньяне собрал участников представления и высказал им острую критику. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидеру КНДР не понравились "содержание и форма" массового зрелища, в связи с "неверным творческим духом и безответственным отношением к работе" спортсменов и артистов. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын "указал на то, какие важные обязанности лежат на литераторах и деятелях искусства в культурном строительстве социализма и дал им важное задание, как правильно осуществлять и выполнять революционную политику партии страны в литературе и искусстве".

В понедельник вечером Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу приняли участие в церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений, которые известны во всем мире благодаря своей красочности и необычности исполнения. Уникальность шоу заключается в его массовости: в нем участвуют несколько тысяч человек, которые синхронно исполняют гимнастические упражнения. Артисты и спортсмены также формируют на поле и трибунах стадиона своеобразный "живой экран", поднимая по команде таблички разных цветов, они составляли мозаичные панно с изображением различных картин и патриотических лозунгов.

Представление на крупнейшем стадионе Пхеньяна завершилось салютом. Как сообщает ЦТАК, сезон массовых гимнастических и художественных представлений продлится в Пхеньяне до середины октября.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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