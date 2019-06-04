Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

ТАСС, 4 июня. Сенат Конгресса США в понедельник одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. Об этом сообщила газета The Hill.

16 мая документ был одобрен юридическим комитетом Сената, после чего был направлен на утверждение полным составом нижней палаты Конгресса.

Кроме того, инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики стран, которые, по версии вашингтонской администрации, могли вмешиваться в американские выборы.