Китай осудил заявление Помпео в отношении событий на площади Тяньаньмэнь

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай выразил недовольство и решительный протест в отношении заявления госсекретаря США Майкла Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. Об этом говорится в опубликованном во вторник на официальном сайте посольства КНР в США заявлении.

"Заявление Помпео грубо вмешивается во внутренние дела Китая, оскверняя внутреннюю и внешнюю политику КНР, - говорится в сообщении посольства. - Это оскорбление китайского народа и серьезное нарушение норм и принципов международного права, регулирующего международные отношения. Китайская сторона выражает сильное недовольство и решительный протест в отношении этого".

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в своем письменном заявлении по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь заявил, что "надежды США на построение в Китае открытого и толерантного общества не сбылись". По словам Помпео, события в Китае, "завершившиеся 4 июня 1989 года", были "героическим движением протеста". В заявлении сказано, что "однопартийная система Китая не терпит инакомыслия и нарушает права человека всякий раз, когда это служит ее интересам". "Мы призываем Китай освободить всех, кто удерживается за реализацию прав и свобод, прекратить произвольные задержания и отказаться от контрпродуктивной политики, которая сводит воедино терроризм и религиозное и политическое самовыражение", - добавил госсекретарь США.

В 1989 году в Пекине и некоторых других городах происходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь. Подавление волнений вызвало тогда критику на Западе и стало поводом для введения санкций в отношении Китая, включая запрет на продажу оружия.

В прошлом году Пекин сделал строгое представление Вашингтону из-за заявления Помпео по поводу 29-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, которое было расценено как попытка вмешательства во внутренние дела КНР.