Эрдоган вновь заявил, что Турция не намерена отказываться от С-400

"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться [от покупки С-400]", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk.

Эрдоган напомнил, что Турция хотела бы приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, однако выгодного предложения так и не поступило. "Мы обращались к США с предложением создать [рабочую] группу [для разрешения разногласий по поставкам], а также предлагали им продать нам Patriot. Но мы также сообщили, что условия контракта должны быть такими же хорошими, как и те, что предоставила Россия. Если так и будет, то мы сделаем шаг по направлению к Patriot. Однако со стороны США выгодного предложения так и не поступило", - добавил президент.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках истребителей F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года, а доставка комплексов на территорию республики может произойти в июне-июле. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

В новость внесены изменения (09:17 мск) - добавлена цитата Эрдогана