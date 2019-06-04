В Варне проходит форум городов-побратимов России и Болгарии

ВАРНА /Болгария/, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Третий болгаро-российский форум городов-побратимов, посвященный 140-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией, проходит в болгарском городе Варна. В нем принимают участие представители администраций более 30 городов России и 19 регионов Болгарии.

"Рад, что интерес к форуму как с болгарской, так и с русской стороны продолжает расти. Надеюсь, что двухстороннее сотрудничество поможет развитию контактов между регионами наших стран. Верю, что кроме плодотворной работы на форуме у вас будет возможность познакомиться с Варной, одним из лучших курортов Болгарии", - сказал в приветствии к участникам встречи мэр Варны Иван Портных.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров в обращении к собравшимся на форуме отметил, что такое общение "открывает прекрасные возможности не только для обновления давних соглашений между городами, которые были заключены еще в советское время, но и для развития новых форм сотрудничества".

"Обмен представителями образования науки и культуры, самодеятельными и профессиональными творческими коллективами, спортивными делегациями отвечает реалиям и запросам современного мира", - подчеркнул российский посол.

На сегодняшний день между Россией и Болгарией заключено более 100 договоров о побратимстве. Аплодисментами участники форума приветствовали подписание новых соглашений между российским Тамбовом и болгарским Добричем, между Новороссийском и селом Казашко, где уже более сотни лет компактно проживают, сохраняя русский язык и старообрядческие православные традиции, выходцы из России, потомки кубанских казаков. Представляя свои города, делегаты подчеркивали, что с нетерпением ждут в гости своих коллег и готовы обмениваться опытом и знаниями в самых разных отраслях городского хозяйства и управления.

Двигатель развития туризма

По мнению министра туризма Болгарии Николины Ангелковой, "форум городов-побратимов России и Болгарии имеет огромное значение для развития туризма". "Рада, что мы, Министерство туризма Болгарии, помогаем администрации Варны в его проведении, - сказала она в интервью корреспонденту ТАСС. - Считаю, что именно регионы являются двигателем развития туризма в каждой стране. Полагаю, что мы станем свидетелями новых инициатив, в том числе появления новых совместных проектов в развитии туризма в регионах России и Болгарии".

Ангелкова выразила надежду на то, что туристический поток из России в Болгарию будет расти или уж как минимум сохранится на уровне прошлого года - 600 тыс. человек. "Россия наш ключевой партнер в развитии туризма, - заявила министр. - На данный момент, однако, отмечается спад туристического потока на около 10%, но рынок очень динамичен, поэтому надеюсь, что все нормализуется".

Министр отметила, что основную проблему для туристического сектора Болгарии представляют низкие цены, которые предлагают своим гостям соседние страны, где туризм получает государственные субсидии.

"Болгария сегодня стоит дороже, но я уверена, что наше туристическое направление имеет больше преимуществ для россиян. Помимо того, что мы близкие, дружественные народы, мы можем предложить своим гостям большее разнообразие в организации отдыха, больше интересных экскурсий, культурных мероприятий... Кроме того, мы сделали акцент на развитие детских лагерей, которые считаем хорошей инвестицией в будущее", - отметила Ангелкова.

Организаторами 3-го болгаро-российского форума городов-побратимов выступили администрация Варны, Министерство туризма Болгарии, генеральное консульство РФ в Варне, представительство Россотрудничества в Болгарии и другие организации.