Президент Южной Кореи сменил советника по политике в отношении КНДР

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил нового координатора политики в отношении КНДР. Об этом сообщает во вторник администрация южнокорейского лидера.

"Новым секретарем президента по политике объединения назначен Ким Чан Су, ранее занимавший пост замначальника офиса по связям в КНДР в Кэсоне", - говорится в сообщении. Ким Чан Су также имеет опыт работы в Совете безопасности Южной Кореи, в Совете по примирению и сотрудничеству, а также в министерстве объединения.

Занимавший ранее пост советника президента Су Хо в мае стал заместителем министра объединения.

Южнокорейские эксперты связывают кадровые изменения с застоем, возникшим в отношениях между Сеулом и Пхеньяном после завершившегося безрезультатно февральского саммита США и КНДР в Ханое.