Times: соавтор "досье" на Трампа согласился дать показания следователями из США

ТАСС, 4 июня. Соавтор так называемого досье на президента США Дональда Трампа, бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил согласился дать показания следователям из США по поводу его связей с ФБР. Об этом сообщает во вторник газета The Times со ссылкой на близкий экс-агенту информированный источник.

Встреча 54-летнего Стила, основавшего компанию Orbis Business Intelligence, со следователями состоится, по его данным, "в ближайшие несколько недель в Лондоне". "Насколько нам известно, британскому правительству не было направлено ни одного запроса по данному вопросу, - отметил источник. - Любое решение о сотрудничестве - дело самого Стила, поскольку это касается вопросов, возникших через много лет после того, как он покинул государственную службу".

Сбор компрометирующих материалов о Трампе спровоцировал двухлетнее расследование ФБР во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером в отношении возможного сговора представителей избирательного штаба нынешнего президента США с Москвой и воздействия РФ на избирательную кампанию в США.

Глава Белого дома 23 мая принял решение наделить министра юстиции правом рассекретить данные об обстоятельствах начала расследований американских спецслужб в его отношении во время избирательной кампании 2016 года, а также электронных слежек за его избирательной кампанией. Президент также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой Минюста, который проводит проверку того, насколько оправданным было инициирование ФБР контрразведывательных расследований в отношении Трампа, а также слежки за его избирательным штабом.

Скандальное досье

Стил был нанят для написания "досье" фирмой Fusion GPS, чью деятельность финансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Сбор материалов о Трампе изначально организовали республиканцы из-за недовольства тем, что он решил вступить в борьбу за пост президента от их партии. Когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, но инициативу перехватили демократы. Вскоре после победы Трампа на выборах Стил ознакомил с "досье" руководителей британских разведслужб.

В "досье" утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец назвал "досье" фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.