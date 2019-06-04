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Разногласия между РФ и ПАСЕ

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

Замглавы ведомства Василий Боднар отметил, что отношение к ПАСЕ со стороны Киева будет скорректировано

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации. Об этом заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

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"Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение РФ в ПАСЕ представляет угрозу доверия к этой организации", - сказал он в эфире "Украинского радио", комментируя резолюцию регламентного комитета ПАСЕ, касающуюся возможности возобновления полномочий России в ассамблее.

По словам замминистра, украинская сторона была готова к такому решению. "В данном случае голосование прошло не так, как мы этого хотели", - посетовал он. Как добавил Бондар, со стороны Киева будет скорректировано отношение к ПАСЕ. "С нашей стороны, скорее всего, будет скорректировано отношение к этой организации более функциональным способом", - добавил он.

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