Соцпартия Молдавии и блок Acum активизировали переговоры

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") активизировали переговоры по формированию парламентского большинства. Об этом было объявлено лидерами блока Acum в ходе брифинга после встречи с лидерами ПСРМ во вторник.

"Мы озвучили видение блока Acum о том, как нам начать процесс освобождения страны от олигархического режима с помощью нашего пакета законопроектов. Представители партии социалистов представили свою позицию. Теперь мы планируем обсудить эти предложения в своей фракции. Мы также договорились после обеда вновь вернуться к переговорам", - сказала лидер входящей в блок Партии действия и солидарности Майя Санду.

"Вернемся после обеда к переговорам и решим, что делать дальше, - сообщила журналистам лидер ПСРМ Зинаида Гречаный. - Позиции очень жесткие, но [между переговорщиками] присутствует открытость".

После парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после 10 июня инициирует процедуру роспуска парламента, если депутаты не договорятся. Активизировать процесс накануне молдавских политиков призвали представители ЕС, России и США, которые посетили Кишинев и встретились с руководством страны и лидерами политических партий.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования. Это поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство проевропейская Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum (26 мандатов).