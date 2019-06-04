В Lockheed Martin назвали маловероятной поставку ОАЭ истребителей F-35

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июня. /ТАСС/. Поставка Вооруженным силам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других арабских государств Персидского залива многоцелевых боевых самолетов 5-го поколения F-35 Lightning II является маловероятной в связи с комплексом политических, технических и производственных причин. Об этом сообщил ТАСС представитель корпорации Lockheed Martin, разработавшей истребитель.

По словам источника, препятствием может стать недавно расширившееся участие Израиля в программе F-35. "Шесть израильских компаний участвуют в этой программе в качестве подрядчиков и поставщиков технологий, общий объем подписанных с ними контрактов составляет $778 млн. Эти предприятия будут возражать против передачи технологий каким-либо арабским государствам", - сообщил собеседник агентства на 10-й международной выставке вооружений ISDEF 2019, проходящей в Тель-Авиве (Израиль).

Представитель компании отметил, что на вооружении Военно-воздушных сил Израиля стоит 12 истребителей F-35A Adir, а общий портфель заказов Тель-Авива на самолет достигает 50 единиц. Он добавил, что ранее израильские компании принимали участие в программе F-35 по принципу аутсорсинга, а после подписания вышеупомянутых соглашений стали носителями технологий, применяемых в истребителе.

Представитель Lockheed Martin также подчеркнул высокую загруженность подразделений корпорации, выпускающих F-35. "В настоящее время все производственные мощности Lockheed Martin и ее подрядчиков загружены выполнением уже существующих заказов на Lightning II. Мы уже поставили 400 самолетов и должны поставить несколько сотен по уже подписанным контрактам, в том числе с иностранными заказчиками", - отметил представитель компании.

Он напомнил, что принципиальное решение о закупке самолетов приняла Бельгия, с большой вероятностью его примут Финляндия и Швейцария. "Таким образом, дальнейшее расширение портфеля заказов маловероятно, и ОАЭ в обозримом будущем F-35 не получат", - заключил он.

В ходе Дубайского авиасалона в 2017 году США заявили о возможности поставки ОАЭ F-35 для препятствования поставок Эмиратам российских многоцелевых боевых самолетов Су-35. 10-я выставка вооружений ISDEF 2019 проходит в Тель-Авиве (Израиль) с 3 по 6 июня.