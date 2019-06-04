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Лидер Афганистана заявил, что готов к перемирию с талибами на время праздника Ид аль-Фитр

Ашраф Гани сообщил, что народ страны надеялся на то, что радикалы пойдут на прекращение огня на два-три дня

ТАСС, 4 июня. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о готовности правительства соблюдать перемирие с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр при условии того, что группировка примет аналогичное решение. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на официальное обращение президента по случаю праздника.

"Правительство Афганистана всегда готово к перемирию в отличие от "Талибана", - говорится в заявлении президента. Он также добавил, что афганский народ надеялся на то, что радикалы пойдут на прекращение огня на два-три дня в честь второго по значимости мусульманского праздника.

Мусульманский мир празднует окончание священного месяца Рамадан, в большинстве стран мира праздник его окончания - Ид аль-Фитр - начался во вторник и продлится до вечера среды.

Ранее лидер талибов Хайбатулла Ахундзада отверг предложение правительства о временном перемирии и заявил о необходимости продолжать борьбу вплоть до полного вывода иностранных вооруженных сил с территории Афганистана.

Теги
АфганистанГани, Ашраф
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