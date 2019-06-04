Макей: белорусско-российская группа нацелена на поиск направлений развития интеграции

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белорусско-российская группа продолжает работу по поиску направлений углубления сотрудничества, нацеленного на развитие интеграции. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Мы действительно ведем разговор с нашими российскими партнерами относительно того, в каких сферах мы могли бы работать более эффективно вместе, какие направления нашей интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших стран", - сказал он. Касаясь предложений сторон по развитию интеграции, министр отметил, что "придет время и все обо всем узнают". "Действительно сейчас идет рутинная работа", - сказал Макей. Отвечая на вопрос, есть ли у российской стороны предложения, которые затрагивают суверенитет Белоруссии, министр посоветовал обратиться к заявлениям главы государства, в которых "четко было сказано относительно суверенитета Беларуси, относительно того, как воспринимаются и воспринимались бы попытки отдать суверенитет на откуп каким-то другим государствам".

Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия сохранит суверенитет при любых экономических проблемах, а экономика Белоруссии не обрушится даже при худшем варианте реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере.