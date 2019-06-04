В Южной Корее заявили, что делают все возможное для перезапуска ядерного диалога с КНДР

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея прилагает максимум усилий для того, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров по денуклеаризации. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле во вторник южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль.

"Министерство объединения делает все возможное, чтобы создать благоприятные условия для возобновления переговоров между США и Северной Кореей", - подчеркнул Ким Ён Чхоль. По его словам, перезапуск диалога является приоритетом для Сеула, поскольку прогресс на них "позволит превратить Корейский полуостров в зону мира и процветания".

В связи с этим министр упомянул о важности трансграничного экономического сотрудничества двух корейских государств. "Межкорейское экономическое взаимодействие не только помогает мирному процессу на Корейском полуострове, но и создает возможности для будущего совместного процветания двух государств", - отметил он.

В то же время Ким Ён Чхоль признал, что в настоящее время такого рода взаимодействие между Сеулом и Пхеньяном крайне ограничено из-за действующих в отношении КНДР международных санкций, которые планируется полностью отменить только после ее денуклеаризации.