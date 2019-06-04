Эксперты предупредили о повышении рисков развязывания ядерной войны

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Германские эксперты считают, что риск применения атомного оружия за последнее время вырос, они призывают правительство ФРГ предпринять более активные усилия по недопущению гонки ядерных вооружений.

Об этом говорится в опубликованном во вторник экспертном докладе по вопросам мира 2019, в подготовке которого участвовали 4 института Германии - Боннский международный центр конверсии, Гессенский фонд исследования мира и конфликтов, Институт по изучению мира и политики безопасности при Гамбургском университете и Институт развития и мира в Дуйсбурге.

"Согласованное после Холодной войны разоружение между ядерными державами заблокировано и намечается новая гонка вооружений; существующие соглашения в области контроля над вооружениями расторгаются или в скором времени истекут; региональные кризисы грозят обостриться", - говорится в докладе. По мнению экспертов, риски того, что произойдет ядерная катастрофа, существенно выросли.

Как считают исследователи, Германия должна проводить более активную внешнюю политику с упором на ядерное разоружение. Ученые призывают правительство ФРГ заняться поиском новых стратегических партнеров для продвижения политики мира и пересмотреть некоторые существующие альянсы. "В Мали, где правительство способствует насилию и репрессиям, проблематично опираться только на государственных игроков как партнеров", - считают эксперты. Они призывают усилить контроль над вооружениями и не допустить эрозии отношений между Россией и НАТО.