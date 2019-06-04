Украинская оппозиция планирует обратиться в Конституционный суд из-за закона о языке

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила обращение в Конституционный суд Украины с целью добиться отмены действия скандального закона о государственном языке. Об этом заявил лидер политической силы Юрий Бойко в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Мы уже подготовили обращение в Конституционный суд. И мы добьемся, чтобы этот закон был отменен. Потому что он унижает примерно треть наших людей - граждан Украины, которые считают русский язык своим родным", - отметил Бойко.

"На самом деле, закон не на поддержку украинского языка, а на запрет русского. Мы об этом открыто говорили, и это наша позиция, которую мы будем отстаивать, и защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли", - добавил Бойко.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.