Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства. Соответствующее решение было поддержано лишь 101 депутатом при 226 необходимых.

В Верховной раде 29 мая был зарегистрирован законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины от должности. Инициатором данного документа выступил Зеленский.

Как сказано в пояснительной записке, процедура импичмента может инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной рады (226 голосов - прим. ТАСС). А "с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить представители от всех депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи". Специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления.

После принятия Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суд для получения заключения о соблюдении закона во время процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента. Решение об импичменте, согласно проекту, будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного и Верховного судов страны покажут соблюдение требований законов и Конституции Украины.

В пояснительной записке отмечается, что в случае непринятия Верховной радой постановления об отстранении президента от должности в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед главой государства.