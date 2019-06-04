Лучшие дни Байдена. Сможет ли бывший вице-президент составить конкуренцию Трампу?

"Думаю, что я наиболее подходящий человек для того, чтобы быть президентом", — заявил Байден. Но потенциальному кандидату от демократов предстоит побороться не только с Трампом, но и с однопартийцами

Кандидат демократов на выборах президента США пока неизвестен, его имя будет определено по итогам праймериз и названо на национальном съезде партии, который состоится в середине июля следующего года. Однако нынешний глава государства республиканец Дональд Трамп, похоже, уже знает, с кем ему придется помериться силами в ноябре 2020-го. Из длинного списка претендентов он выбрал лишь одного — бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сделав его объектом своих публичных нападок и язвительных замечаний в Twitter. Байден принял этот вызов, хотя и оговорился, что постарается не втягиваться в заочную перепалку с нынешним хозяином Белого дома. Как бы то ни было, между участниками предвыборного марафона уже развернулась столь ожесточенная борьба, словно они находятся не в начале дистанции, а приближаются к финишу. Говорят, что Трамп боится Байдена и поэтому пытается как можно раньше вылить на него побольше грязи. "Совершенно ясно, что Трамп преследует Байдена, поскольку видит в нем самую серьезную угрозу, — считает политтехнолог республиканцев Элис Стюарт. — А для Байдена более выгодной ситуации быть просто не может". По сведениям телекомпании CNN, помощники предупредили президента, что такими действиями он только навредит самому себе, поскольку привлечет лишнее внимание к своему противнику и обеспечит ему дополнительную рекламу. Но Трамп, как известно, далеко не всегда прислушивается к советам, да и вообще не ищет в жизни легких путей.

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Вот и во время недавнего визита в Японию он решил порассуждать не о международных делах, а об умственных способностях своего демократического оппонента. Причем сделал это в нарушение давнего правила, предписывающего не выносить сор из внутриполитической избы. "Межпартийная борьба заканчивается там, где проходит граница", — говорят американцы. А Трамп, находясь в Токио, заявил, что согласен с мнением лидера КНДР Ким Чен Ына о "низких интеллектуальных способностях Джо Байдена". За пару дней до этого Пхеньян спустил на бывшего вице-президента США всех собак за то, что тот подверг критике политику северокорейского руководства, а заодно и администрации Трампа. "Подобные высказывания недостойны президента", — заявила помощник Байдена Кейт Бедингфилд, добавив, что нельзя, находясь за рубежом, да еще в национальный праздник США — День поминовения, говорить такие вещи о своем соотечественнике, тем более о бывшем вице-президенте, поддерживая при этом мнение "безжалостного диктатора". Комментарии вызвали возмущение и в ведущих американских СМИ. "Демократы имеют полное право сказать, что Трамп ставит свои личные интересы выше государственных", — заявил в эфире CNN старший редактор журнала The Atlantic Рон Браунстайн. "И вообще, кто должен определять, у кого высокий коэффициент интеллекта, а у кого нет — Ким Чен Ын с Трампом, что ли?" — поинтересовался его коллега Мехди Хасан из интернет-издания Intercept, которое в 2014 году первым рассказало о документах, собранных подрядчиком Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом. Трамп накинулся на Байдена, как только тот объявил, что будет бороться за кресло в Белом доме. И придумал своему оппоненту прозвище — Сонный Джо, напомнив, как однажды Байден задремал во время важного выступления президента Барака Обамы. Тактика не слишком изысканная, но проверенная. Трамп уже использовал ее в ходе прошлой предвыборной кампании, награждая своих противников — как демократов, так и республиканцев — достаточно обидными эпитетами. Жуликоватая Хиллари Клинтон, Вялый Джеб Буш, Маленький Марко Рубио — к некоторым из них эти прозвища приклеились достаточно прочно и сопровождают их до сих пор.

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Кроме того, Трамп уже успел попенять Байдену за то, что тот был причастен к разработке Закона о борьбе с преступностью от 1994 года, который, по мнению правозащитников, носил дискриминационный характер по отношению к афроамериканцам, а также призвать к расследованию его связей с властями Китая. В американских СМИ появлялись сообщения о том, что несколько лет назад компания младшего сына Байдена — Хантера — заключила с государственным коммерческим Bank of China инвестиционное соглашение чуть ли не на миллиард долларов. Однако еще большая угроза для него может исходить с Украины, где продолжает свою работу частная газовая компания Burisma Holdings, принадлежащая экс-министру экологии Николаю Злочевскому. В состав ее совета директоров с апреля 2014 года входил сын Байдена, получавший там, по некоторым данным, по 50 тысяч долларов в месяц. Сейчас он утверждает, что его отец, курировавший в администрации Обамы оказание помощи Украине, не имел к этому никакого отношения, а сам Байден-старший клянется, что на встречах с президентом Петром Порошенко ни разу не произносил ни имени своего сына, ни названия Burisma. Так ли это, пытаются сейчас выяснить американские СМИ, заинтересовавшиеся бизнесом Байдена-младшего в бывшей советской республике. Вполне понятный интерес к этой теме возник и у администрации Трампа — личный юрисконсульт президента, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани уже наводил в Киеве справки по этому поводу. Недавно Хантер Байден покинул свой пост в Burisma по истечении пятилетнего контракта, заявив, что делает это в условиях, когда "его квалификация и работа подвергаются нападкам со стороны Руди Джулиани и его приспешников, преследующих очевидные политические цели". Расследования в отношении Злочевского и его компании по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег уже неоднократно начинались, а затем прекращались прокуратурой Украины. Будут ли они продолжены, зависит от нового президента республики Владимира Зеленского, обещавшего своим избирателям вести борьбу с коррупцией. Не исключено, что просьба на этот счет поступит и из Вашингтона, а вот будут ли новые украинские власти торопиться с ее выполнением, сказать трудно. Так что поиски ответа на вопрос, бросает ли на Байдена какую-то тень пребывание его сына в компании Burisma, могут затянуться. Без ложной скромности Сейчас споры между Трампом и Байденом касаются в основном их личных качеств, а также вопросов внешней политики. Кстати, сам Байден еще полгода назад без ложной скромности заявил, что лучшего кандидата, чем он, в Америке не найти. "Думаю, что я наиболее подходящий человек для того, чтобы быть президентом, — сказал он, выступая перед студентами Университета штата Монтана. — Проблемы, которые сейчас стоят перед нашей страной, — это проблемы, над которыми я работал в течение всей моей жизни: сложное положение среднего класса и внешняя политика". По поводу Трампа Байден говорит, что "некоторые его слова и поступки поражают", а сам он — "просто насмешка" над президентом. Тем временем Трамп явно пытается показать, что его нынешний оппонент — типичный представитель вашингтонского политического истеблишмента и продукт той же коррумпированной политической культуры, что и его соперница на прошлых выборах — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. "Джо Байден допускал ошибки при решении едва ли не каждой внешнеполитической проблемы за последние четыре десятилетия — от войны в Ираке и до перезагрузки отношений с Россией", — заявил Тим Мюрто, директор по коммуникациям в предвыборной кампании Трампа.

На посту вице-президента, а до этого — председателя сенатского комитета по иностранным делам Байдену действительно приходилось заниматься чуть ли не всеми проблемами внешней политики. В целом его взгляды в области международных отношений типичны для демократа-центриста. С одной стороны, поддерживал бомбардировки Югославии и голосовал за войну в Ираке, с другой — критиковал администрацию Джорджа Буша-младшего за выход из Договора по ПРО от 1972 года. Сейчас критикует Трампа за отказ от ядерной сделки с Ираном, заключенной администрацией Обамы. Для России он всегда был "и не друг, и не враг". В свое время Байден затягивал отмену приснопамятной поправки Джексона — Вэника, чтобы использовать ее как инструмент давления на Москву, и мешал вступлению РФ в ВТО, требуя от нее ввоза куриных окорочков (в штате Делавэр, который он целых 36 лет — с 1973 по 2009 год — представлял в Сенате, есть крупные предприятия по переработке мяса птицы). Впрочем, рассчитывать сейчас на хорошее отношение к России со стороны кого-либо из представителей Демократической партии было бы наивно — все они по-прежнему убеждены, что в 2016 году вмешательство Кремля в американские выборы не позволило Хиллари Клинтон победить Трампа. Что касается нападок со стороны Трампа, то они действительно могут оказаться выгодными для Байдена, поскольку помогают ему позиционировать себя в качестве самого сильного противника республиканца, вокруг которого должны объединиться и на которого должны сделать ставку все демократы. Это уже сейчас позволяет ему привлекать в свой предвыборный фонд дополнительные средства — как рядовых избирателей, так и крупных спонсоров. О его возможностях свидетельствует хотя бы тот факт, что за первые сутки после вступления в президентскую гонку он собрал 6,3 млн долларов. Деньги прислали 97 тысяч человек из всех 50 штатов. Успехи других претендентов были скромнее. "Друзья, вы заставили Дональда Трампа трястись от страха. Почему? Все просто: он боится проиграть", — гласило послание из штаба Байдена с просьбой скинуться на его кампанию. Принимаются пожертвования от 5 до 250 долларов — кто сколько сможет. "Все в предвыборной гонке теперь вращается вокруг Джо Байдена", — считает демократический политтехнолог Джо Триппи, не связанный с окружением бывшего вице-президента. Придется идти налево Помимо Байдена борьбу за выдвижение официальным кандидатом Демократической партии на пост президента США ведут еще 23 человека. Список большой и разнообразный, в нем есть политики на любой вкус — черные и белые, мужчины и женщины, сенаторы и конгрессмены, бизнесмены и губернаторы. Нельзя сказать, что им отведена лишь обидная роль статистов, но все они фигуры иного, не столь крупного масштаба. Считается, что главную конкуренцию бывшему вице-президенту в ходе праймериз составят сенаторы Берни Сандерс (от штата Вермонт), Элизабет Уоррен (от Массачусетса), Камала Харрис (от Калифорнии), экс-конгрессмен из Техаса Бето О’Рурк, а также мэр городка Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, ветеран войны в Афганистане и единственный открытый гомосексуалист в этой разношерстной компании. Согласно последним опросам, Байден опережает по популярности своего ближайшего преследователя Сандерса почти на 20 процентных пунктов.

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