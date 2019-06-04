Зеленский предложил наказывать чиновников за незаконное обогащение на сумму свыше $426 тыс

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Текст законопроекта об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, предложенный президентом Владимиром Зеленским и согласованный с Международным валютным фондом (МВФ), опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Согласно пояснительной записке, документ восстанавливает уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, "стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы [около $426 тыс.]". Предыдущий закон, который был признан неконституционным, допускал уголовную ответственность в том случае, если чиновник не мог объяснить происхождение активов на сумму, превышающую только на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан их законные доходы (около $35,6 тыс.). Законопроектом президента предложено наказание за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Документом также предусмотрен новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. В частности, предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины соответствующего основания для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, а также предел стоимости таких активов.

В документе также учтены замечания Конституционного суда Украины относительно презумпции невиновности. Так, обязанность доказывания по данным делам будет возложена на органы досудебного расследования, а не на самого подозреваемого.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что "должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел". Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Если ответчиком по делу являются чиновники НАБУ или САП, то обращение с соответствующим иском возложено на прокуроров Генеральной прокуратуры Украины по поручению генпрокурора.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Рады 3 июня. Как отметил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, голосование за рассмотрение документа запланировано на четверг, 6 июня. Чиновник выразил надежду, "что законопроект быстро пройдет через парламент и закон будет принят".