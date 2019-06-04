Источник: Китай в июне протестирует поставленные вместо ранее поврежденных ракеты С-400

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Боевые расчеты Народно-освободительной армии Китая в начале июня выполнят на одном из китайских полигонов тестовые стрельбы ракетами С-400, поставленными РФ в апреле взамен поврежденных при транспортировке в конце декабря 2017 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС военно-дипломатический источник.

"Планируется, что в первой декаде июня китайские военные на одном из своих полигонов проведут тестовые пуски ракет системы С-400 "Триумф", поставленных в апреле Россией Китаю взамен поврежденных. Как и при стрельбах в прошлом году, намечено запустить две ракеты по баллистической и аэродинамической целям", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Первый полковой комплект С-400 был отправлен в Китай в конце декабря 2017 года тремя судами, одно из которых, как сообщили в январе 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России, попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш и было вынуждено вернуться в порт отправления. При этом находившиеся на борту транспорта ракеты к С-400, предназначенные для Китая, были повреждены. 18 февраля 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что поврежденные ракеты пришлось уничтожить - взамен них будет изготовлена и поставлена в КНР новая партия ракет.

Китай стал первым иностранным заказчиком российских систем С-400 "Триумф", контракт был подписан на поставку двух полковых комплектов. Первый полковой комплект был доставлен в Китай весной 2018 и затем успешно испытан китайскими военными. Как писал ТАСС, в декабре 2018 года Китай провел тестовые стрельбы из систем первого полкового комплекта, которые были признаны заказчиком полностью успешными.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.