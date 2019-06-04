ООН проверяет информацию об арестах в Китае в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь

ТАСС, 4 июня. ООН проверяет поступившую в Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) информацию об арестах граждан КНР в 30-ю годовщину студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Равину Шамдасани.

По утверждениям Шамдасани, в ООН поступили сообщения о "росте уровня цензуры" в Китае в отношении публикаций, в которых упоминаются события апреля-июня 1989 года. Кроме того, по ее словам, УВКПЧ получило информацию об арестах нескольких граждан КНР в связи с годовщиной акций протеста.

"Мы заявили правительству Китая о своих опасениях, а также продолжаем проверять полученную информацию", - приводит агентство слова Шамдасани.

В 1989 году в китайской столице и некоторых других городах происходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь. Подавление волнений вызвало тогда критику на Западе и стало поводом для введения санкций в отношении Китая, включая запрет на продажу оружия.