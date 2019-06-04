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США ужесточили санкции в отношении Кубы

Речь, в частности, идет о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.

Как уточнило Министерство финансов США, речь идет о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов. Кроме того, вводится запрет на поставки на Кубу частных самолетов, а также пассажирских морских судов. Решения вступят в силу 5 июня после публикации официального уведомления на этот счет в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства, пояснил Минфин.

"Администрация [ранее] приняла стратегическое решение отказаться от курса на смягчение санкций и других ограничений в отношении кубинского режима. Нынешние действия будут способствовать предотвращению попадания долларов США в руки вооруженных сил, разведки и служб безопасности Кубы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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