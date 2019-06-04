{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины прибыл в Брюссель с первым визитом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Ася Арутюнян/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
© Ася Арутюнян/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.

На эту тему

Во время рукопожатия в ЕК журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по Порошенко, на что председатель Еврокомиссии ответил: "У меня новый друг". И Зеленский тут же добавил: "Я лучше, новый лучше старого".

В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета Дональдом Туском, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

Среди вопросов, которые поднимет украинская сторона в Брюсселе, будет стратегия "возвращения Крыма". Эту тему Зеленский намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО, ранее сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТуск, ДональдСтолтенберг, ЙенсЮнкер, Жан-КлодДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
Brexit
Трамп выразил уверенность в том, что Великобритания выйдет из ЕС
Президент США связал Brexit с сохранением идентичности и контролем национальных границ
Читать полностью