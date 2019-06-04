Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.

Во время рукопожатия в ЕК журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по Порошенко, на что председатель Еврокомиссии ответил: "У меня новый друг". И Зеленский тут же добавил: "Я лучше, новый лучше старого".

В Брюсселе Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Европейского Совета Дональдом Туском, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

Среди вопросов, которые поднимет украинская сторона в Брюсселе, будет стратегия "возвращения Крыма". Эту тему Зеленский намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО, ранее сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.