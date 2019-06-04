Трамп допустил, что распространение ядерного оружия является главной угрозой современности

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Распространение в мире ядерных вооружений является, возможно, главной угрозой современности. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции. Американский лидер находится в Великобритании с государственным визитом.

"Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, - разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз", - сказал глава администрации США.