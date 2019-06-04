{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове

Опубликованы кадры нападения на сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косове

На видео косовские полицейские бьют дипломата лицом о борт автомобиля
' MostTV Zvecan/YouTube'

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Видео, запечатлевшее нападение косовского спецназа на сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове и Метохии (МООНК), россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал во вторник телеканал Косовска-Митровицы "ТВ Мост".

На эту тему
Обострение ситуации в Косове. Главное

На кадрах видно, что полицейские задерживают Краснощекова у его автомобиля с символикой ООН. При этом они бьют его лицом о борт автомобиля (на 0:23), а затем уводят.

Как ранее заявил ТАСС врач Клинического центра Косовска-Митровицы доктор Златан Элек, Краснощеков получил повреждения костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости. Позднее на основе анализа повреждений президент Сербии Александар Вучич заявил, что полиция нанесла повреждения российскому дипломату намеренно, а не по ошибке.

Ранее директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм пострадавших от действий косовского спецназа позволяет говорить о том, что их пытались убить. По его словам, у госпитализированных зафиксированы повреждения лицевых костей, травмы скул, переломы верхнечелюстных и носовых костей, в том числе и у российского дипломата. Некоторые получили переломы ребер, при этом травмы похожи и нанесены одинаковым способом, что говорит о систематическом и спланированном насилии.

Теги
СербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
Кризис на Украине
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу"
Геннадий Кернес считает, что необходимо покончить с "революционной целесообразностью майдана"
Читать полностью