Опубликованы кадры нападения на сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косове

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Видео, запечатлевшее нападение косовского спецназа на сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове и Метохии (МООНК), россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал во вторник телеканал Косовска-Митровицы "ТВ Мост" .

На кадрах видно, что полицейские задерживают Краснощекова у его автомобиля с символикой ООН. При этом они бьют его лицом о борт автомобиля (на 0:23), а затем уводят.

Как ранее заявил ТАСС врач Клинического центра Косовска-Митровицы доктор Златан Элек, Краснощеков получил повреждения костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости. Позднее на основе анализа повреждений президент Сербии Александар Вучич заявил, что полиция нанесла повреждения российскому дипломату намеренно, а не по ошибке.

Ранее директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм пострадавших от действий косовского спецназа позволяет говорить о том, что их пытались убить. По его словам, у госпитализированных зафиксированы повреждения лицевых костей, травмы скул, переломы верхнечелюстных и носовых костей, в том числе и у российского дипломата. Некоторые получили переломы ребер, при этом травмы похожи и нанесены одинаковым способом, что говорит о систематическом и спланированном насилии.