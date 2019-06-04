Операция по обеспечению безопасности визита Трампа обойдется Ирландии в €10 млн

ДУБЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Значительная часть графства Клэр на атлантическом побережье Ирландии на несколько дней превратилась в особо охраняемую зону в связи с визитом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник ирландский национальный телеканал RTE, уточнив, что расходы на обеспечение этих мер безопасности составили €10 млн.

Глава Белого дома прибудет в международный аэропорт Шаннон из Лондона в среду вечером, там он проведет официальные переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром и главой МИД Саймоном Коувени. После этого президент отправится в прибрежный городок Дунбег, где принадлежащий семье Трампа гостиничный комплекс Trump International Golf Links and Hotel на два дня станет его резиденцией, уточнил телеканал. После участия 6 июня в торжественных мероприятиях во Франции в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии Трамп снова заедет в "свою ирландскую гостиницу", прежде чем вернуться в США. "Если переменчивая ирландская погода позволит, то американский президент сыграет в гольф на полях, в благоустройства которых он вложил собственные средства", - сообщило СМИ.

"Операция по обеспечению безопасности высокопоставленного иностранного гостя столь масштабна, что фактически каждое полицейское отделение южной Ирландии отправило в Дунбег своих людей", - сообщил телеканал. Кроме "Гарды" (ирландская полиция) в операции задействованы несколько сотен местных военных, а также спецподразделения, прибывшие в Ирландию из США. Персонал, обеспечивающий эшелонированный кордон безопасности в Дунбеге и Шанноне, разместился в местных гостиницах, причем некоторых даже пришлось заселять в молодежные хостелы.

На обширном участке графства Клэр введен режим бесполетной зоны, работает полицейское подразделение, специализирующееся на перехвате дронов. Все жители и офисные служащие в Дунбеге, Шенноне и ряде близлежащих населенных пунктов получили специальные пропуска, позволяющие передвигаться через полицейские кордоны, а администрация аэропорта Шаннон издала предписание, обязывающее всех пассажиров и посетителей иметь при себе документы с фотографией, удостоверяющие личность.

Trump International Golf Links and Hotel - один из самых известных люксовых гольф-клубов в Ирландии, расположен непосредственно на берегу Атлантического океана. Комплекс включает в себя отель на 218 номеров, спа-салон, несколько ресторанов и поле для гольфа. Американский магнат купил его в 2014 году за €15 млн и осуществил там масштабную реконструкцию. После избрания Трампа президентом США в январе 2017 комплекс перешел в собственность его сыновей - Эрика и Дональда-младшего.