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Brexit

Трамп выразил уверенность в том, что Великобритания выйдет из ЕС

Президент США связал Brexit с сохранением идентичности и контролем национальных границ

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник уверенность в том, что выход Великобритании из Евросоюза состоится. Об этом глава Белого дома, который находится в Великобритании с государственным визитом, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Я думаю, что это [Brexit] произойдет и что это, возможно, - то, что должно произойти. Это великая страна и она хочет [вернуть] собственную идентичность, она хочет иметь собственные границы, она хочет сама вести свои дела", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдМэй, Тереза
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