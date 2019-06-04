Глава ДНР назвал бесчеловечным преступлением обстрел мечети в Донецке

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Обстрел мечети "Ахать Джами" в донецком поселке Октябрьский в очередной раз продемонстрировал бесчеловечность украинских силовиков, заявил во вторник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Печально, что сегодня этот день был омрачен подлым обстрелом со стороны украинских вооруженных подразделений. Была обстреляна мечеть, заполненная людьми в самый разгар богослужения! Украинские силовики в очередной раз показали свою бесчеловечность", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Со своей стороны председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин заявил, что представители мусульманских общин и духовенства ДНР в связи с обстрелом мечети направят обращение к мировому сообществу, чтобы повлиять на украинские власти. "Мы в самое ближайшее время, сразу после праздников, которые продлятся три дня, планируем собраться. Мы обязательно подготовим письмо и направим в международные организации, в том числе правозащитные, с целью повлиять на власти Украины в связи с обстрелом мечети. Чтобы киевские власти наконец прекратили обстреливать мирных жителей", - отметил он.

Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли северо-западную окраину Донецка, под огонь попала мечеть. В СЦКК подчеркнули, что на момент обстрела в мечети по случаю одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам - находились люди, пострадавших нет.

"Ахать Джами" - первая соборная мечеть, построенная в Донбассе. Открыта 3 сентября 1999 года.