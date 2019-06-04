Конституционный суд 11 июня рассмотрит по существу указ Зеленского о роспуске Рады

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины назначил на 11 июня рассмотрение по существу законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом во вторник говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

"Открытая часть пленарного заседания палаты Конституционного суда Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 в 10:00", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что большая палата КСУ приняла постановление о рассмотрении дела в форме устного производства, а также признала его неотложным.

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

После этого указ Зеленского был обжалован в Верховном суде. Однако Верховный суд отказал в открытии дела по иску о признании указа недействительным, заявив, что дело не подпадает под его юрисдикцию. 24 мая группа депутатов Верховной рады Украины, главным образом представители фракции "Народный фронт", также обратилась в Конституционный суд с иском против указа президента.