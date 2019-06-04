Глава МИД Украины считает, что Совет Европы станет слабее после возвращения России в ПАСЕ

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Совет Европы потеряет кредит доверия и ослабеет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ. Такую точку зрения высказал во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", - написал он в Twitter.

В понедельник пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. С тех пор Россия не принимала участия в работе ПАСЕ и приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.