Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом". "Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.

Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Стратегический курс Украины

Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на членство в НАТО и Европейском Союзе. "Стратегический курс Украины направлен на обретение полноценного членства в ЕС и НАТО", - сказал он.

Глава государства поблагодарил Столтенберга за "политическую и военную поддержку, которую Украина получает от альянса и его отдельных членов.

"Хочу придать новый импульс нашему участию в альянсе, - продолжал президента Украины. - Российская агрессия остается вызовом для Украины. Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и Минобороны".

При этом Зеленский высказался за сохранение тех механизмов, которые, как он выразился, "удерживают Украину" на пути в НАТО. "Но прежде нам нужно провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам альянса", - добавил он.

Встреча контактной группы в Минске

Кроме того, украинский лидер сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения, - сказал Зеленский. - Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов".

При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

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