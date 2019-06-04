Постпреда Нигерии при ООН избрали председателем 74-й сессии Генассамблеи ООН

ООН, 4 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде избран председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) всемирной организации, которая начнется в сентябре. Об этом заявила во вторник председатель текущей, 73-й сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса.

"Его превосходительство Тиджани Мухаммад-Банде от Нигерии избран... председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи", - сказала она. По ее словам, Тиджани Мухаммад-Банде, занимающий должность постпреда африканской страны с 2017 года, прекрасно подготовлен к тому, чтобы быть сильным лидером.

Нигериец был единственным кандидатом на пост председателя следующей Генассамблеи.

В своем выступлении он подчеркнул, что намерен направить все усилия на борьбу с терроризмом, голодом, бедностью, гендерным неравенством и насилием во время военных конфликтов. Он также пообещал уделить внимание предотвращению климатических изменений и программам в сфере образования. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить мир и процветание, особенно для тех, кто наиболее уязвим", - сказал он.

В ходе текущей 73-й сессии пост председателя Генассамблеи занимает бывшая глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса. Следующая сессия откроется 17 сентября 2019 года. Согласно правилам процедуры ГА, председатель и его 21 заместитель избирается не позднее, чем за три месяца до начала сессии.