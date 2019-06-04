Зеленский заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, в районе которого действует единственный в зоне ответственности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

"Что касается определенных шагов в "Минске", я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления". "Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", - подчеркнул он.

В настоящее время единственным официально действующим пунктом пропуска через линию соприкосновения на территории ЛНР остается пункт "Станично-Луганский", однако движение транспорта через него невозможно из-за подрыва в 2015 году украинскими силовиками автомобильного моста. Пешее движение по мосту через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.