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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Столтенберг и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе

Генсек НАТО считает, что решение России о выдаче паспортов жителям региона - это шаг в неверном направлении

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Брюсселе обсудили ситуацию в Донбассе, включая решение России о выдаче паспортов жителям региона.

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"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", - сказал Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсУпрощение получения гражданства РФ жителям ДонбассаЗеленский, Владимир Александрович
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