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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами России

Автором инициативы стал депутат Олег Мусий
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© Валентин Спринчак/ТАСС

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России. Информация об этом во вторник появилась в электронной системе украинского парламента.

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"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - гласит название документа. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 июня заявил, что в его регионе начиная с 2014 года более 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российские гражданство.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолубев, Василий ЮрьевичУкраинаРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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