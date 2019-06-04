Журналист The Sun сообщил, что Трамп хочет встретиться с главой британского МИД

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обратился к главе британского МИД Джереми Ханту и министру окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства Майклу Гоуву с просьбами о встрече тет-а-тет. Об этом сообщил во вторник в Twitter политобозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн.

"Мне сказали, что Трамп теперь попросил Джереми Ханта о встрече один на один, так же, как и Гоува. Она, вероятно, пройдет в Портсмуте", - сказано в этом твите.

Источников этой информации обозреватель разглашать не стал.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники распространил сообщение о том, что у главы американской администрации запланирована встреча с министром окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства Майклом Гоувом, который вместе с Хантом, экс-главой МИД Борисом Джонсоном и девятью другими кандидатами участвует в борьбе за пост лидера тори, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода премьер-министра Терезы Мэй. На состоявшейся во вторник совместной с Мэй пресс-конференции Трамп не стал напрямую отвечать на просьбу подтвердить эту информацию, заметив лишь, что лично с Гоувом он не знаком.

Глава Белого дома находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом, который стартовал в понедельник. В среду, то есть в последний день этого визита Трамп отправится в Портсмут, где вместе с королевой Елизаветой II примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии.