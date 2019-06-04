Лондон встретил Трампа многотысячной акцией протеста

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Десятки тысяч человек собрались во вторник в центре Лондона на акцию протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, местом сбора демонстрантов стала Трафальгарская площадь, откуда они направились на улицу Уайтхолл, на которой расположены ключевые британские правительственные учреждения.

Организатором шествия под названием "Карнавал сопротивления" выступила общественная организация Stop Trump. Когда протестующие пошли к резиденции британского премьер-министра на улице Даунинг-стрит, где проходила встреча Трампа с главой правительства Соединенного Королевства Терезой Мэй, на их пути полицейские выставили заграждения, блокировав дальнейшее продвижение демонстрантов у музея Королевской конной гвардии.

Протестующие выражали свое недовольство решением Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, требовали прекратить преследование основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и смягчить политику по отношению к Ирану. "Мы сыты по горло политикой нашего правительства, которое молчаливо соглашается со всем тем, что делают США. Лондон не поддерживает его [Трампа] политику ненависти, ему здесь точно не рады", - сказала участница акции протеста Кристин Уильямсон.

В центре британской столицы в связи с массовой демонстрацией было усилено полицейское присутствие. Сотрудники правоохранительных органов находились как в толпе среди протестующих, так и на расположенных поблизости станциях метро. Все улицы, прилегающие к премьерской резиденции по адресу Даунинг-стрит, 10 были перекрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов. Однако скандирование манифестантов было настолько громким, что находящиеся в закрытой зоне вряд ли не слышали их.

Двойник и туалетная бумага

Акция протеста впоследствии плавно переместилась на Парламентскую площадь, куда с Уайтхолла можно было добраться только в обход здания Министерства обороны. Туда же пришел двойник Трампа в сопровождении охраны, чем вызвал удивление и недоумение протестующих. Двойник президента США моментально собрал вокруг себя плотное кольцо фотографов и неравнодушных митингующих, которые пытались выяснить у него, действительно ли он сбежал с переговоров с британским премьером.

Местные торговцы воспользовались случаем и предлагали демонстрантам приобрести за £10 ($12,7) футболки с напечатанными на них лозунгами против политики Трампа. Повышенным спросом у протестующих пользовалась туалетная бумага с изображением нынешнего американского президента по цене £3 ($3,8) за рулон.

Сам глава Белого дома на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй во вторник заявил, что считает вымышленными новости о том, что Лондон встретил его акциями протеста. Он отметил, что "наблюдал небольшие демонстрации сегодня, очень малочисленные".