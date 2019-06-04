МИД Греции передал Германии ноту о военных репарациях на сотни миллиардов евро

АФИНЫ, 4 июня. /ТАСС/. Посол Греции в Берлине передал во вторник в МИД Германии вербальную ноту с призывом начать переговоры по урегулированию вопроса насчет выплат военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный Греции в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом говорится в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, нота передана в соответствии с указаниями первого заместителя министра иностранных дел Греции Сии Анагностопулу. "Эта дипломатическая акция предпринята в продолжение обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийного комитета по требованию германских долгов перед нашей страной", - подчеркивается в документе.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами во время Первой и Второй мировых войн, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата так называемого оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщило внешнеполитическое ведомство.

"Правительство Греции призывает правительство Германии к проведению переговоров о практическом удовлетворении данных требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", - заключил МИД.

Подсчеты ущерба

Парламент Греции одобрил 17 апреля обращение к греческому правительству с просьбой начать процедуру выдвижения требований к ФРГ по выплате военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн. В тот же день премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал, что правительство направит Германии соответствующую вербальную ноту.

Согласно подсчетам греческого Государственного казначейства, рассчитанным по разным методикам, долг Германии перед Грецией достигает от €269,547 млрд до €309,499 млрд. Казначейство отметило, что не включило ни в один из этих двух расчетов требования компенсации за гибель людей или их инвалидности из-за оккупации войск.

Германское правительство неоднократно заявляло, что считает закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. В Греции, однако, полагают, что этот вопрос может решаться в международных судах.