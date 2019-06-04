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Столтенберг заявил о растущем присутствии НАТО и США в Польше

Генсек альянса приветствует обязательства Вашингтона по европейской безопасности

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс и США все больше расширяют свое присутствие в Польше. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я приветствую серьезные обязательства США по европейской безопасности. Мы видим, что это выражается в увеличении присутствия США в Европе за последние годы. Мы видим также расширение присутствия США в Польше. Все больше ощущается присутствие НАТО и США в Польше", - сказал Столтенберг.

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СШАПольшаСтолтенберг, ЙенсДуда, Анджей
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