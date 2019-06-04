В Киеве проходит митинг с требованием наказать виновных в гибели ребенка полицейских

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Более сотни человек собрались во вторник вечером возле здания МВД Украины на митинг с требованием наказать полицейских, которых обвиняют в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, у входа в министерство люди оставляют цветы и игрушки.

Вместе с тем часть собравшихся, кроме требований провести справедливое расследование, призывает руководство ведомства немедленно уйти в отставку. Несколько человек во время демонстрации поджигали пиротехнические шашки. На месте акции присутствуют усиленные наряды полиции, однако ее проведению они не препятствуют.

Во вторник вечером пресс-служба МВД сообщила, что глава ведомства Арсен Аваков и руководитель полиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой убитого Кирилла Тлявова. Министр заверил их, что возьмет на контроль расследование этого дела. "Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно взаимодействовать с Госбюро расследований и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - сказал Аваков.

В свою очередь Князев сообщил, что все сотрудники управления полиции по Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Он также пообещал, что ведомства предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны мальчика.

Обстоятельства убийства и последствия

Пятилетний Кирилл Тлявов 31 мая получил огнестрельное ранение в голову, когда играл во дворе дома в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Мальчика оперативно доставили в больницу, где провели операцию, а позже отправили на лечение в Киев. Однако медикам так и не удалось его спасти.

Позже выяснилось, что виновниками происшествия могли стать местные полицейские, которые в состоянии алкогольного опьянения решили "пострелять по банкам" из боевого оружия. Голосеевский суд Киева 4 июня арестовал двух подозреваемых в убийстве - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Позже адвокат семьи погибшего рассказал, что в деле фигурируют четыре человека, в том числе несовершеннолетний сын одного из арестованных.

Смерть пятилетнего мальчика вызвала стремительную волну возмущения на Украине. Вслед за состоявшейся в понедельник акцией с требованием привлечь к ответственности виновных в социальных сетях набирает силу призыв к Авакову и должностным лицам полиции уйти в отставку.

Во вторник на заседании Верховной рады ряд депутатских фракций в ультимативной форме потребовали явиться в сессионный зал для отчета почти все руководство силовых структур, а также главу Государственного бюро расследований Романа Трубу. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.