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Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии УДАР

Мэр Киева заявил о готовности "подставить политическое плечо" экс-губернатору Одесской области
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (слева) и Мэр Киева Виталий Кличко Джавахадзе Зураб/ТАСС
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (слева) и Мэр Киева Виталий Кличко
© Джавахадзе Зураб/ТАСС

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Лидер "Украинского демократического альянса за реформы" (УДАР), мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили идти на досрочные выборы в Верховную раду во главе его партии.

"Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо", - сказал он в видеообращении, которое разместил на странице в Facebook.

Кличко выразил уверенность что, такой "союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране". "УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии", - сказал политик.

Он также добавил, что остается мэром Киева, потому что у него "осталось много обязательств перед горожанами".

Михаил Саакашвили прибыл на Украину 29 мая. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишил бывший президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили 4 июня сообщил, что его партии "Движение новых сил" отказали в регистрации и попросил "дружеские силы о поддержке".

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичСаакашвили, Михаил Николаевич
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