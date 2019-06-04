Госдеп: десятки тысяч террористов ИГ остаются в "спящих ячейках" в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Десятки тысяч террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) остаются в так называемых спящих ячейках в Сирии и Ираке. Об этом заявил во вторник американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"Существует феномен того, что ИГ может вернуться обратно <...> есть "спящие ячейки", как мы их называем. И их [террористов], вероятно, десятки тысяч в Ираке и Сирии", - сказал он. По словам Джеффри, США намерены продолжать работать с союзниками в регионе, чтобы не допустить возрождения террористической организации.