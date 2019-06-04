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В администрации Зеленского назвали 8 июля возможной датой саммита Украина - ЕС в Киеве

Украинский президент и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказали взаимную заинтересованность в его проведении

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник на встрече в Брюсселе высказали взаимную заинтересованность в проведении в Киеве саммита Украина - ЕС 8 июля этого года. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина - ЕС в Киеве", - говорится в сообщении.

Во вторник президент Украины прибыл с официальным визитом в Брюссель. Это первая поездка Зеленского за рубеж в качестве главы государства.

Теги
УкраинаЮнкер, Жан-КлодЗеленский, Владимир Александрович
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