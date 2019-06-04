В администрации Зеленского назвали 8 июля возможной датой саммита Украина - ЕС в Киеве

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник на встрече в Брюсселе высказали взаимную заинтересованность в проведении в Киеве саммита Украина - ЕС 8 июля этого года. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина - ЕС в Киеве", - говорится в сообщении.

Во вторник президент Украины прибыл с официальным визитом в Брюссель. Это первая поездка Зеленского за рубеж в качестве главы государства.