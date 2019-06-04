Организаторы митинга против премьера Чехии заявили о 120 тыс. манифестантов

ПРАГА, 5 июня. /ТАСС/. Митинг с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии состоялся во вторник на центральной Вацлавской площади Праги. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС. Организатором выступила гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", представители которой заявили об участии 120 тыс. граждан. Полиция пока не предоставила своих сведений о числе манифестантов.

Среди участников митинга были представители руководства политических партий правительственной оппозиции, депутаты национального парламента от оппозиции, общественные деятели и деятели культуры, студенты местных вузов и гимназий. Особую активность проявляла молодежь.

Участники скандировали оскорбительные для премьера и его ближайшего окружения лозунги. В руках у собравшихся были плакаты: "Немедленно в отставку!", "Уйди, сатана!", "Бабиш - вор!", "Бабиш - это конечная остановка!", "Ты слишком засиделся [в кресле премьера], Бабиш!".

Выступившие ораторы обвинили премьера в коррупции, продвижении мафиозной практики в большую политику и сотрудничестве в качестве осведомителя с Государственной безопасностью - спецслужбой социалистической Чехословакии (1948-1989). Прозвучала критика по адресу президента Чехии Милоша Земана, активно поддерживающего главу кабинета министров. "Не было бы Земана, не было бы и Бабиша!" - гласила надпись на одном из плакатов.

Состоявшийся митинг, согласно организаторам, стал крупнейшей акцией протеста против политики властей за последние семь лет в Чехии. На Вацлавской площади, кроме пражан, были, как утверждали они, представители более 1500 населенных пунктов Чехии.

Пятый массовый митинг в Праге

Массовая акция протеста против премьера стала пятой в течение последних шести недель. Поводом для ее проведения стал разразившийся вокруг Бабиша скандал, вызванный публикацией в прошедшую пятницу в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). В документе утверждается о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти 20 млн долларов, якобы незаконно полученных связанными с ним фирмами.

Организаторы акции протеста сообщили, что, если Бабиш не подаст в отставку, то на будущей неделе демонстрации против него пройдут в десятках населенных пунктов республики, а очередной и еще более массовый, чем во вторник, митинг состоится 23 июня в Праге. Он пройдет на примыкающем к центру столицы Летенском поле, где в начале ХХ века размещался первый пражский аэропорт. "Там могут собраться все граждане Чехии", - заявил председатель "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж.

Реакция премьера

Андрей Бабиш, реагируя на митинг в Праге, связал массовое участие граждан с хорошей погодой летнего вечера, когда люди предпочитают развлекаться вне помещений. Он также подчеркнул, что в течение дня получил множество смс-сообщений и писем по электронной почте с выражением ему поддержки.

Премьер назвал ранее проходящие в республике акции протеста "балаганом", при котором "политические оппоненты стараются настроить избирателей против" АНО и входящей в правительственную коалицию Чешской социал-демократической партии, которые в парламенте опираются на поддержку компартии.